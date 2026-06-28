القيادة المركزية الأمريكية: حركة عبور السفن التجارية بمضيق هرمز مستمرة





قالت ‌القيادة ​المركزية الأمريكية إن حركة عبور السفن التجارية بمضيق هرمز مستمرة بعد شن الولايات المتحدة المزيد من الضربات على إيران ⁠السبت، مستهدفة مواقع مختلفة، من بينها بنية ‌تحتية للمراقبة العسكرية.

وقالت القيادة في بيان "شنت ‌قوات القيادة المركزية ضربات ‌اليوم في رد ‌مباشر على ‌العدوان الإيراني المتواصل على ​الملاحة ‌التجارية".

وأضاف ​البيان "بعد الضربات ⁠الأمريكية التي شنت أمس ردا ​على ⁠الهجوم الإيراني ⁠على السفينة إيفر لفلي، أتيحت ⁠لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام ‌به عندما شنت قواتها هجوما بطائرات ​مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم".