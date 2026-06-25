أمريكا: إسرائيل تنسحب من جزء من جنوب لبنان.. وإسرائيل تنفي

أكد مسؤول ‌في ​وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي ⁠التي احتلتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع "حزب ‌الله"، مضيفا أن على قوات الجيش ‌اللبناني التحرك الآن.

ولم تدل ‌إسرائيل بأي ‌تعليق حتى ‌الآن. وقال مسؤول أمني ​لبناني كبير ‌إنهم ​لا يعلمون ⁠شيئا عن أي انسحاب للقوات ​الإسرائيلية ⁠مما يسمى "المنطقة العازلة" ⁠التي أقامتها إسرائيل في ⁠جنوب لبنان.

ولم يوضح مسؤول وزارة الخارجية مساحة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل ‌أو موقع الانسحاب بالتحديد.

ورغم التأكيد الأمريكي.. نفت إسرائيل على لسان أحد المسؤولين عملية الانسحاب من جزء من المنطقة العازلة بجنوب لبنان.

وتجري إسرائيل ⁠ولبنان ⁠محادثات برعاية أمريكية في واشنطن بهدف وقف القتال بين ⁠إسرائيل وجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران وملفات أخرى.

وقال المسؤول "اتخذت إسرائيل بالفعل خطوة ملموسة بالانسحاب من جزء من ‌منطقتها العازلة. وهذا دليل قوي على حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية الشرعية".