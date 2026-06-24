اعتباراً من يوليو.. المواقف العامة في الشارقة حتى منتصف الليل

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توحيد أوقات تشغيل المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مختلف مدن الإمارة لتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل اعتباراً من الأول من يوليو 2026 في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المواقف وتلبية الطلب المتزايد عليها في المناطق السكنية والتجارية والسياحية.

ويشمل القرار المواقف المعرّفة باللوحات الصفراء في مدن الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد لتصبح ساعات تشغيلها مماثلة للمواقف المعرّفة باللوحات الزرقاء التي كانت تعمل حتى منتصف الليل.

وأكدت البلدية استمرار مجانية المواقف يوم الجمعة والعطلات الرسمية كما هو معمول به حالياً باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

وقال حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إن القرار جاء بعد دراسات متخصصة تناولت نسب إشغال المواقف وطبيعة استخدامها في مختلف مناطق الإمارة إلى جانب متابعة ملاحظات السكان والزوار وإجراء مقارنات معيارية هدفت إلى تطوير الخدمة بما يتناسب مع النمو العمراني والاقتصادي والسياحي الذي تشهده الشارقة.

وأوضح أن زيادة النشاط التجاري وارتفاع أعداد مرتادي المطاعم والمقاهي والأسواق خلال الفترة المسائية أوجدت حاجة حقيقية إلى تمديد ساعات تشغيل المواقف لضمان توفيرها لأكبر عدد من المستخدمين والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بإشغالها لفترات طويلة.

وأضاف أن القرار سيسهم في تحسين عملية تدوير المواقف ورفع كفاءة الاستفادة منها خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وإقبالاً متزايداً خلال ساعات المساء.

وأشار القائد إلى أن عدد المواقف العامة الخاضعة للرسوم في الإمارة يبلغ نحو 124 ألف موقف وستطبق عليها الرسوم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل مع اختلاف آليات التشغيل في بعض الساحات الذكية المنتشرة بمناطق الإمارة.

وأكد أن القرار لن يترتب عليه أي زيادة في رسوم الاشتراكات الموسمية الحالية مشيراً إلى أن المشتركين سيستفيدون من ساعتين إضافيتين يومياً ضمن فترة الإعفاء دون أي تكلفة إضافية حيث سترتفع مدة الاستفادة من 14 ساعة إلى 16 ساعة يومياً.

ودعت بلدية مدينة الشارقة الجمهور إلى الالتزام بأوقات تشغيل المواقف وسداد الرسوم عبر القنوات الذكية المتاحة بما في ذلك الرسائل النصية وتطبيق الشارقة الرقمية أو من خلال الاشتراكات الموسمية التي توفرها البلدية بسهولة وسرعة.