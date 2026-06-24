مشروع تجريبي.. إسرائيل تدرس تسليم أراضٍ للجيش اللبناني

أكد مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ‌تشمل اقتراحا مدعوما ​من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب مع جماعة "حزب الله" إلى الجيش اللبناني.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة "⁠حزب الله"، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

وتجري مناقشة المشروع "التجريبي" المقترح خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، التي انطلقت في واشنطن أمس الثلاثاء. وقوبل هذا ‌المسار الدبلوماسي برفض من "حزب الله"، وتضاءلت أهميته بعد أن جعلت طهران من لبنان محورا لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وردا على ‌سؤال بشأن تعليقات المسؤولين الإسرائيليين، قال مسؤول أمني ‌لبناني كبير إن المناقشات جارية في واشنطن وإن ‌اليوم سيشهد مباحثات بين الجيشين، ‌تتناول المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى.

وأضاف المسؤول اللبناني أن المناقشات ستركز على جدول ​زمني للانسحاب، وأن أي ‌خطة لن ​تظهر إلا بعد اليوم الأخير ⁠من المحادثات غدا الخميس.

واندلعت أحدث ​مواجهة ⁠بين "حزب الله" ⁠وإسرائيل عندما أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ على إسرائيل دعما لطهران في الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.