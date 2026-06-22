الرئيس اللبناني: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب ولا أحد يفاوض عنا

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين عن ترحيبه "بأي مساعدة لإنهاء الحرب"، مؤكدا رفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، لوفد من "رابطة الروم الكاثوليك، "إننا نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا".

وأضاف أن "الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية ".

ولفت إلى أن "التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب امام انطلاقة الدولة"، مشددا على أن" حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".

وأشار إلى أن" المدخل البديهي للقضاء على الفساد هو الحكومة الإلكترونية والقضاء الفاعل والمستقل".