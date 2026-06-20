إسرائيل تقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

لقي خمسة أشخاص حتفهم في مختلف مناطق غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تواصل القوات الاسرائيلية خروقاتها لوقف إطلاق النار، حسبما أفادت وكالة معا الفلسطينية للأنباء.

ولقي فجر اليوم السبت أربعة من المواطنين حتفهم وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة الصفدي بشارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس ما أسفر عن مقتل المواطن / زكي يوسف محمود أبو مصطفى 41 عاما وإصابة أربعة من الأطفال.

ووسعت قوات الاحتلال الليلة الماضية الخط الأصفر بغطاء مكثف من طائرات الاستطلاع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت بوارج الاحتلال النار على شاطئ خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد القتلى 1005 أشخاص إضافة إلى 3157 مصابا.

وبلغ عدد القتلى منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، 73016 قتيلا و173265 مصابا.