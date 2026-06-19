رويترز: "الحرس الثوري الإيراني" شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول بالخليج

ذكرت ثمانية مصادر عراقية لرويترز أن "الحرس الثوري الإيراني" شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية، متجاوزا ‌شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.

وقالت ثلاثة من المصادر إن ثلاث أو أربع خلايا، تتألف كل منها من نحو 10 إرهابيين عراقيين، شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة الجنوبيتين على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 أبريل ⁠و17 مايو.

وينتمي عدد من عناصر الخلايا إلى تحالف يتألف من فصائل متشددة تضم آلاف الإرهابيين. لكن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى "الحرس الثوري الإيراني"، وفقا للمصادر التي تشمل ‌مسؤولين عسكريين عراقيين اثنين ومسؤولا أمنيا وخمسا من قيادات الجماعات المسلحة المحلية.

وأعلنت جماعات متشددة من الحشد الشعبي في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ التي استهدفت مصالح أمريكية.