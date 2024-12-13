غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان

أغارت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على بلدة الناقورة في جنوب لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، قد أعلن في الرابع من الشهر الجاري أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ منذ الثامن من أكتوبر 2023، أربعة آلاف و47 قتيلا و16 ألفا و593 جريحا.