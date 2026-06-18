ترامب يوقع رسمياً على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.

ونُشر فيديو للرئيس الأمريكي وإلى جواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فيرساي، وهو يوقع على النسخة الفارسية من الاتفاق وسط احتفال الموجودين في الفيديو.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب التوقيع: الرئيس ترمب وقع في قصر فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة

مشيراً إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز.

وأكدت إيران الخميس أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية "ارنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله "انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بتوقيع الرئيسين. وحان الوقت الآن لاختبار تنفيذ هذا الاتفاق".

وأضاف أن التوقيع تم إلكترونيا، وأنّ إقامة مراسم رسمية "لم تكن واردة حقا" في خطط إيران.

وكانت الحكومة السويسرية أعلنت في البداية أن حفل توقيع سيُقام الجمعة في فندق فاخر على جبل بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن.وكانت إيران أفادت بأن الوثيقة سيوقعها كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.