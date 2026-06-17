اليونان تستعد لنشر وحدتين بحريتين عند مضيق هرمز

تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة، ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز، حسبما قالت مصادر مطلعة.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أنه وفقا للخطة الحالية، فإنه من المتوقع أن تشارك اليونان بفرقاطة من طراز ميكو، التي تشارك بالفعل في عملية اسبيديس التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث ترافق السفن التجارية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى سفينة دعم عام. وتدرس السلطات احتمالية نشر سفينة بروميثيوس، أكبر سفينة في البحرية اليونانية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع نيكوس ديندياس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا الخميس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام.