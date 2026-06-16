حتى مع الاتفاق..لماذا شركات الشحن مترددة في عبور هرمز؟

أكد ​جوتارو تامورا الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي ‌أو.إس.كيه لاينز ​اليابانية للشحن لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، أن مالكي السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز لأسابيع إلى أن يثقوا بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة ⁠وإيران "ملموس".

وأدت الحرب، التي اندلعت في 28 فبراير إلى توقف شبه كامل للشحن عبر هذا ‌الممر الذي كان يعبر من خلاله حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في ‌العالم، إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم ‌واليوريا.

وتمتلك ميتسوي أو.إس.كيه، وهي واحدة من ‌أكبر ثلاث شركات ‌شحن في اليابان، أسطولا يضم أكثر من 900 سفينة ​بما في ‌ذلك سفن ​نقل بضائع سائبة وناقلات وعبّارات.

وقال ⁠تامورا لصحيفة فاينانشال تايمز في المقابلة التي أجريت قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ​دونالد ⁠ترامب عن ⁠اتفاق لإنهاء حرب إيران "ما يجب أن يتحقق ليس مجرد اتفاق بسيط بين الدولتين المعنيتين، ⁠بل يجب أن يكون ملموسا ويترجم إلى أوضاع حقيقية في مضيق هرمز، حتى تشعر شركات الشحن بالاطمئنان للمرور عبره".

وأضاف "بالنظر إلى التجارب التي مررنا بها في الشهرين ‌الماضيين، أعتقد أنه من المعقول افتراض أن الأمر ربما ​يستغرق أسبوعين على الأقل، إن لم يكن شهرا". ولم ترد ميتسوي أو.إس.كيه بعد على طلب من رويترز للتعليق.