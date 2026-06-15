أبو الغيط يحذر من مساعي إسرائيل المستمرة لتخريب الاتفاق الأمريكي الإيراني

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين بإعلان التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستوقع رسميا يوم الجمعة المقبل للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

وأعرب أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم، عن تطلعه أن يُشكل هذا التطور خطوة مهمة لوضع حد نهائي للاعتداءات الإيرانية والاسرائيلية على الأراضي العربية، ويهيئ الظروف الملائمة لبدء مسار إنهاء الحرب وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة، محذرا من مساعي إسرائيل المستمرة لتخريب الاتفاق والاستمرار في حالة الحرب الدائمة.

وثمَن أبو الغيط في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية للوصول إلى هذا الاتفاق، داعيا الأطراف المعنية إلى التعامل مع مرحلة التفاوض القادمة حول القضايا المهمة بروح إيجابية والحرص على التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وشدد أبو الغيط على أن أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه يجب أن يحترم سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها ويأخذ في اعتباره المطالب العربية المشروعة بشأن تحقيق الأمن في المنطقة.