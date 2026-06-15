أوروبا تدعم إعادة فتح مضيق هرمز

قالت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان مشترك إن إعادة الفتح العاجل للمضيق مع وجود "حرية ملاحة غير مشروطة وغير مقيدة أمر ضروري".

وأضافوا: "نحن ملتزمون بالقيام بدورنا لتحقيق ذلك - وفقا للمتطلبات الدستورية لكل منا - بما في ذلك من خلال مهمة دفاعية بحتة ومستقلة لطمأنة الشحن التجاري وإجراء عمليات إزالة الألغام".

وتابعوا: "هذه لحظة فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتثبيت استقرار الاقتصاد العالمي".

وكانت ألمانيا وشركاء أوروبيون آخرون قد أشاروا بالفعل قبل الإعلان عن الاتفاق مع إيران إلى أنهم مستعدون من حيث المبدأ لدعم إعادة الفتح الآمن لمضيق هرمز بعد إنهاء جميع الأعمال العدائية.

وأكد القادة مجددا أنه لا ينبغي السماح لإيران أبدا بحيازة سلاح نووي.

وجاء في البيان: "من الأهمية بمكان الآن أن تختتم المفاوضات التفصيلية وأن ينفذ هذا الاتفاق بسرعة وبشكل شامل، ونحن على استعداد لدعم هذا الجهد".

كما طرحت الدول الأربع إمكانية رفع العقوبات ذات الصلة في مرحلة لاحقة، شريطة أن تتخذ إيران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي.