أمريكا وإيران تقتربان من إبرام اتفاق وسط غموض بشأن التوقيت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال ‌انتظاره لإنهاء القتال ​بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت أن من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، الذي يصادف عيد ميلاده الثمانين.

وقال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام وإن ⁠إسلام اباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. لكن إيران لم تؤكد توقيع الاتفاق اليوم.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أن مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لإمدادات النفط العالمية ‌أغلقته إيران، "سيُفتح للجميع" على الفور بعد توقيع الاتفاق.