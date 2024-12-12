ترامب يدرس تعيين ريتشارد غرينيل مبعوثاً خاصاً لإيران

أكد مصدران مطلعان على خطط انتقال السلطة في الولايات المتحدة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس الآن اختيار ريتشارد غرينيل مسؤول المخابرات السابق ليكون مبعوثا خاصا لإيران.

وذكر مصدر مطلع على المداولات، طلب عدم الكشف عن هويته، "إنه بالتأكيد مرشح".

ولم يرُد فريق ترامب ولا غرينيل على طلبات للتعليق. ولم يسبق أن تناولت أي تغطية خطط ترامب لهذا المنصب.

إلا أن تفكيره في حليف رئيسي لمثل هذا المنصب يرسل إشارة إلى المنطقة بأن الرئيس الأمريكي الجديد قد يكون منفتحا على محادثات مع إيران.

وقال أحد المصدرين إنه إذا تولى غرينيل هذا الدور فمن المتوقع أن يكون مكلفا بالتحدث مع دول في المنطقة وخارجها حول إيران بالإضافة إلى استطلاع استعداد طهران لمفاوضات محتملة.

وهذا ليس المنصب الأول الذي يدرس ترامب إسناده لغرينيل، الذي عمل سفيرا لترامب في ألمانيا ومبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو ومديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال ولاية ترامب من 2017 إلى 2021.

وبعد مساندته لترامب في الحملة الانتخابية، أصبح من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا. وذهب المنصبان إلى السناتور ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوج على الترتيب. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه الشهر المقبل.