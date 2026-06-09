إسرائيل تعترض مسيّرة قادمة من اليمن فوق إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل.

وقال الجيش على منصة "إكس" إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى، من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيّرة.

وكانت ميليشيا "الحوثي" في اليمن قد أعلنت يوم الاثنين مسؤوليتها عن هجوم استهدف إسرائيل باستخدام عدة صواريخ.

وجاء الهجوم عقب أحدث تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وأعلن البلدان لاحقا يوم أمس الاثنين أنهما سيمتنعان في الوقت الراهن عن تنفيذ المزيد من الهجمات.