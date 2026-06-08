غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، غارات استهدفت بلدة الحلوسية وسهل بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على سهل بلدة المنصوري في جنوب لبنان، واستهدف منزلا في بلدة الحلوسية، ما أدى إلى تدميره.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية، ليلا، سبع قذائف على بلدة القطراني في منطقة جزين بجنوب لبنان، بما يسمى كوع الفيل وجسر جورة خضر، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ويشار إلى أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع. وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي عقدت على مدار يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران "حزب الله" وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني".