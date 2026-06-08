ترامب يوجه رسالة لإيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة وفي الوقت نفسه دعوة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مطالباً إياها بوقف التصعيد العسكري فوراً والعودة إلى مسار الدبلوماسية.

وفي مقابلة حصرية ومثيرة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، علّق ترامب على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والمناوشات الصاروخية الأخيرة في المنطقة، قائلاً في رسالة مباشرة وجهها لطهران: "ما أقترحه على إيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه ملمحاً إلى ضرورة إنهاء حالة الاستنفار التي تفرض ظلالها على ممرات الطاقة العالمية: "عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقاً".

وأبدى ترامب تأسفه على التراجع الحاد في مسار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقارنة بفترات سابقة، مؤكداً أن واشنطن كانت قاب قوسين أو أدنى من تسوية الشقاق الإقليمي، حيث قال: "كنا قريبين جداً من التوصل لاتفاق مع إيران، والآن يحدث هذا".

تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس للغاية تتأرجح فيه الأسواق العالمية بين سيناريوهات الحرب الشاملة والهدنة المرتقبة، مما يضع الكرة في ملعب طهران لتحديد مصير التصعيد في مضيق هرمز وملف العقوبات الاقتصادية.