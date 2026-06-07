إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في قطاع غزة

قُتل أربعة مواطنين فلسطينيين باستهداف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ووفق "المركز الفلسطيني للاعلام" اليوم الأحد، "وصل شهيدان جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة أمس".

وأفادت مصادر محلية بـ "استشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب /16 عاما/ وإصابة خطيرة للصياد محمد عاطف الأقرع جراء استهداف من قوات الاحتلال خلال عملهما في البحر قبالة دير البلح وسط قطاع غزة".

كما حاصرت البحرية الإسرائيلية مركبين للصيد كانا يعملان في المنطقة، قبل أن تفتح القوات الإسرائيلية النار باتجاههما قبل أن تعتقل أربعة صيادين كانوا على متنهما، واقتادتهم مع المركبين ومعدات الصيد إلى جهة غير معلومة.

وأشار المركز إلى "استشهاد سيدة صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة الجوازات بغزة أمس ليرتفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى تسعة شهداء منهم ثلاث نساء وطفلة".

وكانت مصادر أفادت بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل دخانية وإنارة ومدفعية، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، لافتة إلى أن "مدفعية الاحتلال قصفت شمالي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع".