قتيل و5 مصابين في إطلاق نار بوسط إسرائيل

أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن ‌شخصا قُتل وأصيب خمسة آخرون اليوم الأحد في إطلاق رصاص يشتبه في أنه هجوم إرهابي في وسط إسرائيل بالقرب ⁠من الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مشتبها به في إطلاق الرصاص جرى "تحييده"، دون ‌تقديم المزيد من التفاصيل، ولم تحدد الشرطة بعد هوية مطلق ‌الرصاص المشتبه به.

وأضافت "لا تزال قوات ‌كبيرة من الشرطة في ‌الموقع، وعمليات البحث مستمرة".

وقالت ‌هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلا يبلغ من العمر ‌35 عاما توفي متأثرا بإصابته ⁠بطلقات نارية، بينما أصيب خمسة آخرون، بينهم اثنان وصفت الهيئة إصابتيهما ⁠بأنها ⁠خطيرة.

ووقعت عمليات إطلاق الرصاص في ثلاث مناطق منفصلة في وسط ⁠إسرائيل قرب مدينة قلقيلية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال ‌رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى تقييما أمنيا ويتابع "هجوم إطلاق الرصاص المميت".