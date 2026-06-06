القوات الإسرائيلية تعتقل سورياً عقب توغلها بريف القنيطرة الجنوبي

اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا سوريا خلال توغلها بريف القنيطرة الجنوبي.‏

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت أن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ‏أربع آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في مزرعة أبو ‏مذراة غرب قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت ‏أحد المنازل، واعتقلت مواطناً واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون ‏معرفة أسباب الاعتقال".‏

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدة منازل ‏للمواطنين داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.‏

وأشارت إلى أن "قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت يوم الأربعاء ‏الماضي، في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عدة ‏منازل ثم انسحبت من المنطقة".‏

وتواصل إسرائيل ‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات ‌‏‌واعتقالات وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎ بحسب سانا.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من الجنوب السوري.‏