القوات الإسرائيلية تعتقل سورياً عقب توغلها بريف القنيطرة الجنوبي

اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا سوريا خلال توغلها بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت أن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت أحد المنازل، واعتقلت مواطناً واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون معرفة أسباب الاعتقال".
كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدة منازل للمواطنين داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.
وأشارت إلى أن "قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت يوم الأربعاء الماضي، في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عدة منازل ثم انسحبت من المنطقة".
وتواصل إسرائيل التوغّل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف بحسب سانا.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.