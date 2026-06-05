غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

شن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات مكثفة استهدفت بلدات النبطية الفوقا وزبدين وشوكين وجبشيت وبرج قلاويه، بالإضافة إلى محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور بجنوب لبنان.

وبالتزامن مع ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لإخلاء 9 بلدات جنوبية، وسط قصف مدفعي متقطع طال بلدة كفرتبنيت، مما أسفر عن سقوط قتيل وجريح في غارة برج قلاويه، وفقا لما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذاراً عاجلاً إلى سكان 9 بلدات جنوبية هي: عرنايا (عرنابة) وعنقون وكفر فيلا والصرفند وتفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية طالبا منهم إخلاء منازلهم، وشهدت بلدتا عرنابة وعنقون حركة نزوح كثيفة عقب هذا الإنذار.

وفي غضون ذلك، شن الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم، سلسلة غارات بصواريخ موجهة، استهدفت بلدة كفردونين ودراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في مدينة النبطية، ومستديرة بلدتي حاروف - تول، وبلدتي حبوش وعبا.

وأسفرت الغارات على بلدة حبوش عن مقتل شخصين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، بلدتي كفررمان والنبطية الفوقا، وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، وفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ فجر اليوم، غارة على بلدة الدوير أدت إلى تدمير مبنى سكني، ومقتل شاب.

واستهدفت طائرة مسيّرة فجراً دراجة نارية على طريق بلدة حبوش، حيث أفيد بوقوع إصابة، في حين استهدفت طائرة مماثلة منطقة البراك عند مفرق بلدة العدوسية.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا محيط بلدتي برج قلاويه وديركيفا. ونفذ جيش العدو عملية تمشيط واسعة ليلاً بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام، وعملية نسف ضخمة في منطقة باب الثنية في البلدة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن الغارات الإسرائيلية مستمرّة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي عقدت على مدى يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران "حزب الله" وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني.