مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الخميس أن جنديا إسرائيليا قتل في هجوم شنه "حزب الله" على قوات متمركزة في جنوب لبنان.

وكانت جماعة "حزب الله" قد رفضت قبل وقت قصير شروط وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والمتفق عليه بين لبنان وإسرائيل.

ويعمل "حزب الله" بشكل مستقل عن الحكومة اللبنانية ولم يكن جزءا من الاتفاق، والحكومة اللبنانية نفسها ليست طرفا في الصراع وتتمتع بسيطرة محدودة على الجماعة، ويهدف الاتفاق، الذي أعلن عنه في واشنطن يوم الأربعاء، إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران ويتضمن خطوات نحو نزع سلاح "حزب الله."