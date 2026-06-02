"مصيرك السجن لولا دعمي".. ترامب يهاجم نتنياهو خلال مكالمة متوترة

كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت يوم أمس الاثنين، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، في واحدة من أكثر المحادثات توترا بين الجانبين منذ عودة ترامب إلى منصبه.

ووفقا لمصدرين أمريكيين ومصدر ثالث مطلع على فحوى المكالمة، فقد استخدم ترامب عبارات شديدة اللهجة وعبّر عن غضب واضح من سياسات نتنياهو الأخيرة، متهما إياه بتوسيع نطاق العمليات العسكرية بشكل "مفرط" في لبنان، الأمر الذي اعتبره تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية في المنطقة.

أفادت المصادر أن ترامب تدخل بشكل مباشر وأوقف خطة إسرائيلية كانت تستهدف تنفيذ ضربات على العاصمة اللبنانية بيروت، محذرا من أن مثل هذا التصعيد من شأنه أن يعمّق عزلة إسرائيل دوليا ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

وخلال المكالمة، نقل أحد المسؤولين الأمريكيين عن ترامب قوله مخاطبا نتنياهو: "أنت مجنون … كنت ستذهب إلى السجن لولا دعمي لك… أنا أنقذك، والجميع بات يكرهك ويكره إسرائيل بسبب ما يحدث".

كما أشار مصدر آخر إلى أن ترامب بدا غاضبا للغاية، وصرخ في لحظة من المكالمة قائلاً: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

خلفية التصعيد

وذكرت المصادر أن ترامب أقرّ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات "حزب الله"، إلا أنه اعتبر أن الرد الإسرائيلي في الأيام الأخيرة "غير متناسب"، خاصة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في لبنان واستهداف مبانٍ كاملة لاغتيال قيادات فردية من "حزب الله".

كما أعرب عن قلقه من أن التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات الأمريكية مع إيران، والتي تتضمن بحسب المصادر مسعى للتوصل إلى تفاهمات تشمل تهدئة الأوضاع في لبنان.

بالتوازي مع ذلك، كانت إسرائيل قد وسّعت عملياتها البرية في جنوب لبنان، وهددت سابقا باستهداف مواقع داخل بيروت إذا استمر "حزب الله" في هجماته.

غير أن مسؤولا إسرائيليا صرّح لاحقا أن تل أبيب لم تعد تخطط في الوقت الراهن لتنفيذ ضربات داخل العاصمة اللبنانية.

وفي بيان لاحق، أكد مكتب نتنياهو أنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد "حزب الله"، بما في ذلك احتمال ضرب أهداف في بيروت إذا لم تتوقف الهجمات على إسرائيل، مشددا على أن "موقف إسرائيل لم يتغير".

توتر متصاعد بين الحليفين

وأشارت المصادر إلى أن العلاقات بين ترامب ونتنياهو شهدت عدة مكالمات متوترة في السابق، إلا أن هذه المكالمة وُصفت بأنها "من بين الأسوأ" منذ عودة ترامب إلى الحكم، في ظل تباين واضح في المواقف بشأن إدارة التصعيد في لبنان.

كما نقل أحد المسؤولين الأمريكيين أن ترامب "فرض موقفه" خلال المكالمة، وأن نتنياهو وافق في النهاية على تهدئة خطط التصعيد، قائلاً: "حسنا… فقط تأكد أن الأمور تحت السيطرة".

سياق إقليمي حساس

ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا بين إسرائيل و"حزب الله"، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية أمريكية مع إيران تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع توسع الحرب في المنطقة.