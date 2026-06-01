نتنياهو يأمر الجيش بمهاجمة أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ‌الاثنين الجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.والضاحية الجنوبية معقل لجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار ⁠في لبنان من قبل جماعة "حزب الله" الإرهابية والهجمات على مدننا ومواطنينا، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل ‌كاتس جيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة أهداف إرهابية في منطقة الضاحية ببيروت".

وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من ‌3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضا عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الشمال جراء صواريخ "حزب الله" وطائراته المسيرة.