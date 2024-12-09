وول ستريت جورنال: واشنطن تختبر نفوذها وسط مخاطر "الفراغ" السوري

أدت التطورات غير المتوقعة والمتسارعة في سوريا إلى تحويل مستقبل البلاد من قضية ثانوية إلى مصدر قلق شديد الخطورة بالنسبة لإدارة بايدن ومن المؤكد بالنسبة لدونالد ترامب أيضاً في الأسابيع المقبلة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويحاول المسؤولون الأميركيون تقييم نوايا الجماعات المعارضة، وخاصة هيئة تحرير الشام، التي من المتوقع أن تلعب دورا مهيمناً في أي حكومة تنشأ في دمشق ولكنها مدرجة على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وبحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، اليوم، فإن سيناريو التغيير في سوريا قد يؤدي إلى إحداث المزيد من التغييرات الشاملة في الشرق الأوسط غير المستقر.

وتضيف: إذا سقطت سوريا أو أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة المتشددين أو انهارت الدولة بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الفوضى في منطقة مضطربة بالفعل. في الوقت الحالي، لا يعرف المسؤولون الأمريكيون ما سيحدث ومدى نفوذهم بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن الأحد إن الرئيس بايدن يخطط للتحدث إلى زعماء الشرق الأوسط بينما يسافر المسؤولون الأمريكيون إلى المنطقة في الأيام المقبلة للتشاور مع جيران سوريا ومجموعة من الجماعات السورية.

لكن في سعيها إلى تشكيل النتيجة السياسية فيما تقول إنها ستكون عملية يقودها السوريون، تبدأ الولايات المتحدة من وضع غير مؤات.

خلال رئاسة بايدن، ركزت الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا ومحاولة إنهاء القتال في لبنان وغزة.

ولم يكن إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، والتي افترض المسؤولون الأمريكيون أنها وصلت إلى طريق مسدود إلى حد كبير، من أولويات البيت الأبيض.

وقال تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "لقد نأت إدارة بايدن بنفسها عن القضية السورية منذ اليوم الأول. ونتيجة لذلك، تدهور مدى وعمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بمختلف الجهات الفاعلة المهمة مع مرور الوقت".

وبعد اجتماع مع كبار مستشاريه للأمن القومي يوم الأحد، وصف بايدن التحول في سوريا بأنه فرصة مهمة لشعبها والمنطقة.

وقال بايدن: "بينما ننتقل جميعًا إلى مسألة ما سيأتي بعد ذلك، ستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا وأصحاب المصلحة في سوريا لمساعدتهم على اغتنام الفرصة لإدارة المخاطر".

حرصًا على استعادة الاحترام في الخارج وفتح الباب أمام المساعدات الدولية، تعهد الفصيل الرئيسي في التقدم الأخير، بحماية الأقليات الدينية والعرقية. ويقول البيت الأبيض إن هذه الوعود ستخضع للتدقيق الدقيق، حيث يدرس مسؤولو الإدارة كيفية التعامل مع هذه المنظمة وغيرها من الجماعات.

وقال بايدن: "إنهم يقولون الأشياء الصحيحة الآن. ولكن مع توليهم مسؤولية أكبر، سنقيم ليس فقط أقوالهم ولكن أفعالهم".

ستعتمد احتمالات الانتقال السلمي نسبيًا إلى إدارة جديدة على ما إذا كانت الفصائل المتنافسة - بما في ذلك الجماعات المعارضة والأقليات الكردية والعلوية - قادرة على تجنب المزيد من الصراع.

تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي في شرق سوريا كانت مهمتهم العمل مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومنع عودته.

ومن بين المخاوف أن تحاول ميليشيات استغلال الموقف بمهاجمة القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا والتي عارضتها أنقرة منذ فترة طويلة. وفي مكالمة هاتفية مع نظيره التركي يوم الأحد، قال وزير الدفاع لويد أوستن إنه من الأهمية بمكان تجنب الإجراءات التي قد تعرض القوات الأمريكية وحلفائها من قوات سوريا الديمقراطية للخطر، حسبما قال البنتاغون.

بينما يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى صياغة استراتيجية للرد على التطور غير المتوقع، فقد تحركوا بسرعة لمنع تنظيم داعش والجماعات الأخرى من استغلال الفراغ الأمني.

واشنطن ــ في يوم الأحد، نفذت قاذفات أميركية من طراز بي-52 ومقاتلات من طراز إف-15 إي وطائرات هجومية من طراز إيه-10 عشرات الغارات الجوية ضد معسكرات وعملاء تنظيم داعش في وسط سوريا. وفي المجموع، تم إسقاط 140 قنبلة على أكثر من 75 هدفاً، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة.

وعقب الجنرال مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية، هذا التحرك بتحذير واضح للجماعات السورية بضرورة تجنب مساعدة تنظيم داعش.

وقال كوريلا في بيان: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أننا لن نسمح لتنظيم داعش بإعادة تشكيل نفسه والاستفادة من الوضع الحالي في سوريا. يجب أن تعلم جميع الجماعات المسلحة في سوريا أننا سنحاسبها إذا انضمت إلى داعش أو دعمتها بأي شكل من الأشكال".

إن هناك مخاوف أميركية أخرى تتعلق باحتجاز نحو 9000 مقاتل من تنظيم داعش في شبكة من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا وعشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في مخيم الهول للاجئين القريب. ويحرس المعتقلون واللاجئون قوات سوريا الديمقراطية، وهو الترتيب الذي من المرجح أن يظل قائما طالما بقيت بعض القوات الأميركية.

قد تقدم هذه التطورات مجتمعة لإدارة ترامب القادمة فرصة في إطار سياسة الضغط القصوى. لكن المنطقة تظل متقلبة، وفق وول ستريت جورنال.