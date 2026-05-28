إسرائيل تعلن استهداف عنصرين بارزين من "حماس" في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة "حماس" في شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدفين كانا قائدين في الحركة دون تأكيد أولي من مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، بينما أشار المسعفون إلى إصابة 15 آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقا أنه قتل محمد عودة، القائد العسكري الجديد لـ"حماس" في قطاع غزة، في هجوم نُفذ يوم الثلاثاء، فيما أكدت "حماس" مقتله إلى جانب أفراد من عائلته.

وتسري رسميا هدنة بين إسرائيل وحماس منذ أكتوبر 2025، رغم أن الطرفين تبادلا مرارا الاتهامات بخرق الاتفاق.