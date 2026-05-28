ترامب ينفي الاتفاق حول إعادة الملاحة في مضيق هرمز

نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي.

وفي اجتماع حضرته وسائل الإعلام، نفى ترامب ما ورد في التقرير الإيراني وقال إنه لن يكون لأي دولة السيطرة على الممر المائي.

وأكد مسؤول أمريكي بعد ساعات من نفي ترامب لاتفاق بشأن إعادة حركة الملاحة في هرمز أن ‌جيش بلاده شن غارات جديدة في ​إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز أمس الأربعاء أن الجيش اعترض وأسقط أيضا أربع طائرات مسيرة إيرانية شكلت تهديدا.

وأضاف أن الموقع العسكري الذي تم استهدافه هو محطة تحكم أرضية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ثلاثة انفجارات في المنطقة حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) يوم الخميس. ودخل اتفاق وقف ⁠إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وقال المسؤول "هذه الإجراءات مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".