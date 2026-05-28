أمريكا تفرض عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز، أنشأتها طهران لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز.
وأدت سيطرة طهران على المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وأغلقت إيران المضيق بعد بدء الحرب في 28 فبراير.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن أي شخص يتعاون مع الهيئة ربما بذلك يقدم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات منه، مما يجعله عرضة للعقوبات.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت "أن أحدث محاولات الجيش الإيراني لابتزاز التجارة البحرية العالمية هي دليل على أن حملة الغضب الاقتصادي جعلت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية".