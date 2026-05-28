أمريكا تفرض عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز

أعلنت وزارة ‌الخزانة الأمريكية ​أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز، أنشأتها طهران لإدارة طلبات ⁠المرور عبر مضيق هرمز.

وأدت سيطرة طهران على المضيق، الذي يمر ‌عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى اضطرابات ‌في الاقتصاد العالمي.

وأغلقت إيران ‌المضيق بعد بدء الحرب في 28 ​فبراير.

وقالت ‌وزارة ​الخزانة في ⁠بيان إن أي شخص يتعاون مع الهيئة ​ربما بذلك ⁠يقدم ⁠الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات ⁠منه، مما يجعله عرضة للعقوبات.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت "أن أحدث محاولات الجيش الإيراني لابتزاز التجارة ‌البحرية العالمية هي دليل على أن ​حملة الغضب الاقتصادي جعلت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية".