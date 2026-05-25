مقتل 4 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

قُتل أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلة، وأصيب 17 آخرون بجروح، اليوم الاثنين، بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر طبي قوله إن "سيدة / 31 عاما / وطفلة / 6 أعوام/ استشهدتا و17 أصيبوا في حصيلة أولية جراء استهداف الاحتلال خيمة للنازحين بمواصي خانيونس".

وأشار المركز إلى "استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته قبل أيام جرّاء قصف إسرائيلي استهدف عناصر أمن قرب دوّار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة".

وكانت مصادر طبية أفادت بـ "استشهاد شاب متأثرا بجروح أُصيب بها قبل يومين إثر قصف الاحتلال على مواصي خان يونس"، لافتة إلى "إصابة مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي".