نتنياهو : إسرائيل لا تتمتع بالتأثير على ترامب بشأن إيران

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقربين منه في أحاديث خاصة أن إسرائيل لا تتمتع بقدرة ‌تذكر على ​التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران في الوقت الذي يتفاوض فيه ترامب على اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت قبل نحو ثلاثة أشهر.

جاءت تعليقات نتنياهو، التي نقلها لرويترز مسؤولان إسرائيليان مطلعان، في وقت يتم فيه استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف ⁠الحرب التي اندلعت شرارتها بقصف أمريكي إسرائيلي مشترك.

وقللت كل من الولايات المتحدة وإيران من آمال إنجاز اتفاق وشيك، ولا تزال هناك خلافات قائمة بينهما حول طموحات إيران النووية ومطالب طهران برفع العقوبات إلى جانب حرب إسرائيل ‌ضد "حزب الله" في لبنان.

ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو شرط ربما يعرقل التوصل إلى ‌اتفاق إذا أصرت إيران على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية ‌في جنوب لبنان.

ترامب: نتنياهو "سيفعل كل ما أريده منه"

قال أحد ‌المسؤولين الإسرائيليين، المشاركين في الأحاديث ‌الخاصة مع نتنياهو، إن رئيس الوزراء أعرب عن مخاوفه بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها حاليا. وتحدث المصدران شريطة ​عدم الكشف عن هويتهما بالنظر ‌لتطرقهما لمحادثات جرت ​خلف أبواب مغلقة.

وأكد مسؤول كبير في ⁠إدارة ترامب أن الاتفاق سيتضمن فتح إيران لمضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة لحصارها البحري، على أن يتبع ذلك مفاوضات أخرى حول القضايا النووية. وتجري الولايات المتحدة ​وإيران محادثات غير ⁠مباشرة بوساطة باكستانية.

وذكرت ⁠مصادر إيرانية لرويترز أنه يمكن في المراحل التالية التوصل إلى "صيغ قابلة للتطبيق" لحل الخلاف حول مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك تقليص تخصيب المادة ⁠تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه على الرغم من أن الاتفاق لا يعالج على الفور شواغل إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي ومخزوناتها، فإن نتنياهو يدرك أن إسرائيل "ليس لديها أي وسيلة للتأثير على الرئيس (ترامب) في الوقت الراهن".

وتحدث ترامب ‌ونتنياهو عبر الهاتف ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وهي فترة كان المسؤولون الإسرائيليون يقولون خلالها ​إن إسرائيل تستعد للعودة إلى شن غارات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وبعد أول محادثة من المحادثات الثلاث، والتي جرت ليلة الثلاثاء، سأل الصحفيون ترامب عما قاله لنتنياهو. وأجاب ترامب "إنه شخص رائع للغاية، وسيفعل ​كل ما أريده أن ‌يفعله".