مكالمة طمأنة من ترامب لنتنياهو حول إيران.. ماذا تضمّنت؟

قال مصدر إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌خلال اتصال هاتفي بأن إسرائيل سيظل لها مطلق الحرية في التصدي للتهديدات في لبنان، وذلك في أعقاب أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران.

وقال ترامب إنه جرى "إنجاز قدر كبير من التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن ⁠اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي مغلق فعلياً منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران ‌في فبراير الماضي.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي لرويترز اليوم الأحد، طالبا عدم الكشف عن هويته "في الاتصال الذي جرى الليلة الماضية ‌مع الرئيس ترامب، شدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل ‌سيكون لها حرية التصرف ضد التهديدات في جميع المجالات، ‌بما في ذلك لبنان، ‌وكرر الرئيس ترامب هذا المبدأ وعبر عن تأييده له".

وتزايدت التوقعات بأن انفراجة قد تكون وشيكة في ‌الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر بعد أن قال ⁠ترامب إن اتفاقا يتبلور برعاية باكستان سيعيد فتح مضيق هرمز.

وقال ‌المصدر "أوضح الرئيس ترامب أنه سيتمسك بموقفه في المفاوضات بشأن مطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي لإيران والتخلص من كل اليورانيوم المخصب على أراضيها... وأنه لن يوقع اتفاقا نهائيا دون تلبية هذه الشروط".

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن مكالمة هاتفية مع نتنياهو سارت "بشكل جيد للغاية".