غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تقتل وتصيب 22 شخصاً

أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 11 شخصا وإصابة 11 آخرين في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، فقد قتلت القوات الإسرائيلية أمس السبت، في بلدة صير الغربية في قضاء النبطية تسعة مواطنين بينهم طفل ونساء.

وأشارت إلى أن فرق الاسعاف من الدفاع المدني اللبناني عملت طوال الليل على رفع الانقاض من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق في حي الظهور في صير الغربية والذي دمر بالكامل، وتم سحب جثامين تسعة شهداء بينهم ست نساء"، كاشفة عن نقل سبعة مواطنين جرحى الى مستشفيات النبطية.

وأوضحت الوكالة أن "الغارة التي استهدفت بلدة طورا في قضاء صور ليل أمس أسفرت عن سقوط شهيدة وإصابتين"، لافتة إلى أن "الغارة على البازورية أدت إلى سقوط شهيد وجريحين".

وتجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل و"حزب الله" حاجز 3000 قتيل، وجرى قبل الأسبوع الماضي تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوما إضافية.