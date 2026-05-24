السعودية تعلن انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

انطلق قطار المشاعر المقدسة اليوم الأحد في أولى رحلاته لموسم الحج هذا العام لخدمة الحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم تسع محطات موزعة على طول مسار القطار.

ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة؛ إذ تصل سعة القطار الواحد إلى نحو ثلاثة آلاف راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72 ألف راكب في الساعة، مما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافةً على مستوى العالم، وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم نقل ما يزيد على مليوني راكب عبر ألفي رحلة.

ويؤدي القطار دورًا محوريًا في تعزيز انسيابية الحركة داخل المشاعر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، كما يسهم في خفض الازدحام المروري من خلال الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، مما يعزز كفاءة التنقل.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أعلنت جاهزية القطار للموسم، عقب إتمام أعمال الصيانة والتجهيز لأسطولها المكون من 17 قطارًا، إلى جانب رفع كفاءة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات ومركز التحكم والمحطات؛ حرصًا على توفير تجربة نقل آمنة وموثوقة للحجاج.

يُذكر أن قطار المشاعر المقدسة، الذي دخل الخدمة عام 2010، يُعد أحد أهم مشاريع النقل في الحج، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع قطار الحرمين السريع حوالي 63 مليار ريال سعودي (نحو 8ر16 مليار دولار أمريكي)، شاملة أعمال نزع الملكيات.