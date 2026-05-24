مقتل فلسطيني وزوجته وطفلهما في قصف إسرائيلي على غزة

قُتل ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، عن مصادر طبية أفادت بـ "استشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح /38 عاما/، وزوجته آلاء مجدي زقلان /36 عاما/، وطفلهما أسامة /عام واحد/ وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في مخيم النصيرات".

وأضافت "وفا" أن "زوارق الاحتلال الحربية تواصل إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة غزة".