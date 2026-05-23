توغل إسرائيلي وإطلاق نار في الجنوب السوري

توغلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في ‏المنطقة الواقعة بجنوب سوريا.‏

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن "قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية نصبت حاجزاً على مفرق القرية، وعمدت ‏إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة".‏

وأشارت الوكالة إلى أن "قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أول أمس الخميس في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ‏الشمالي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً".‏

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، بـ "توغل ثلاث سيارات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية عند مدخل طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي، قادمة من بوابة أبو الغيثار".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة، واستمرار استهداف الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، ‏وتشدد على أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ‏وردع ‏ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‌‏.‏