هدوء حذر في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

ساد الهدوء الحذر قرى وبلدات جنوب لبنان، بعد دخول وقف إطلاق النار الثالث الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية حيّز التنفيذ منتصف ليل أمس الأحد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين أن الهدوء الحذر ساد "قرى وبلدات القطاع الغربي، وصولاً الى القطاع الاوسط، في جنوب لبنان، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل، إلا أن الطائرات المسيّرة المعادية لم تغادر أجواء منطقة صور، بالإضافة إلى بعض أصوات الانفجارات التي سمعت صباحاً في القطاع الغربي".

ولم تُسجل عودة للنازحين إلى بلداتهم خوفاً من الاعتداءات التي تتكرر مع كل هدنة أو وقف لإطلاق النار.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية برعاية أمريكية التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في واشنطن كما أعلنت عن انطلاق المسار الأمني، بين البلدين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 29 من الشهر الجاري، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين، على أن يُستأنف المسار السياسي في الثاني والثالث يونيو المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.