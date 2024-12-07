مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

قتل عشرات المواطنين الفلسطينيين يوم أمس الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، وفي قصف مدرسة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشمال رفح جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات الجيش الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا واستهدفت منازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى لمقتل أكثر من ثلاثين شخصا وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقتل شخصان إثر قصف قوات الجيش الإسرائيلي لمدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في بلدة جباليا، وقتل ثلاثة مواطنين إثر قصف جوي لخربة العدس شمال مدينة رفح.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المفقودين تحت أنقاض المنازل في بيت لاهيا وأن هناك جثثا وجرحى في الشوارع ولا يستطيع أحد الوصول إليها وتمنع قوات الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الاقتراب من المكان، وتستهدف من يحاول الاقتراب من المنطقة.

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية نسفت عددا كبيرا من المباني السكنية والمنازل في مدينة غزة وفي جباليا شمالا ورفح جنوبا.

وتحدث حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، عن وضع كارثي في مجمع المستشفى وما حوله، وتعرضه لقصف جوي عنيف.

وقال إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية، لم يتبق الآن سوى جراحين فقط لا يتمتعان بالخبرة في المستشفى لإجراء عمليات جراحية للمرضى العشرين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخوف من التعرض لهجوم وشيك إلى جانب القصف العنيف في المنطقة تسببا في حالة من الذعر في مستشفى كمال عدوان.

وأكد ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه على الرغم من عدم صدور أمر إخلاء رسمي من الجيش الإسرائيلي، إلا أن التقارير عن هجوم وشيك انتشرت خلال الليل.

وتحدث بيبركورن للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من غزة. وقال إن مواطنين تسلقوا الجدران للهرب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى.

وأوضح بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من إيصال فريق طوارئ إلى المستشفى إلا قبل أيام قليلة، بعد أسابيع من المحاولات الفاشلة، ومن بينهم جراحان إندونيسيان.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من الهرب إلى مكان آمن صباح يوم أمس الجمعة مع عدد كبير من المواطنين الآخرين الذين أرادو الفرار من المبنى.

ووفقا لبيبركورن هناك ما يقدر بنحو 12 ألف مصاب ومريض في غزة ينتظرون الإجلاء لأنهم لا يستطيعون تلقي العلاج في القطاع.