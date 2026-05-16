رئيس مجلس الوزراء العراقي يتسلم مهامّه رسمياً في بغداد

تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم السبت مهامّه رسمياً في القصر الحكومي ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة ، في بيان صحفي ، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، اليوم ، مراسم استلام الزيدي مهامّه رسمياً، رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

واضاف أن المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية.

وأدى الزيدي وحكومته الوزارية اليمين الدستورية أول أمس الخميس بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.