مقتل 6 أشخاص بغارة إسرائيلية جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة

قتل ستة أشخاص على الأقل في غارة يشتبه في أنها إسرائيلية في جنوب لبنان، بينهم ثلاثة مسعفين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن الغارة استهدفت مركز الهيئة الصحية - الدفاع المدني في حاروف قضاء النبطية وأسفرت أيضا عن إصابة 22 شخصا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على هذا التقرير.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة أن وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل و"حزب الله" المدعوم من إيران سيتم تمديده لمدة 45 يوما، إلا أن الجانبين انتهكا الهدنة بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة.