الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عُمان

قالت الهند، أمس، إن سفينة شحن ترفع ​علمها غرقت أثناء إبحارها في المياه العمانية بعد اندلاع حريق على متنها ​ناجم عن هجوم يشتبه تنفيذه إما بطائرات مسيرة وإما بصواريخ، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف السفينة.

تهديد

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.

حريق

وذكرت وزارة الموانئ والشحن ⁠والممرات المائية الهندية، في بيان، أن الهجوم على السفينة الخشبية وقع في الساعات الأولى من صباح أول من أمس.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق على متن السفينة، ما أدى في النهاية إلى غرقها. وأضافت أن خفر السواحل العماني أنقذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 14، ونقلهم إلى ميناء دبا.

وكانت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ذكرت أن السفينة غرقت جراء ما يعتقد بأنه انفجار ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة أو صواريخ. وأشارت المجموعة إلى أن السفينة كانت تحمل ‌شحنة من الماشية.

وقالت ​وزارة الخارجية الهندية في ‌بيان: «الهجوم على سفينة ​ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عمان أول من أمس ⁠أمر غير مقبول، ونحن نستنكر استمرار استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين».

وأضافت: «تؤكد الهند مجدداً ضرورة تجنب استهداف السفن التجارية وتعريض أفراد الطاقم المدنيين الأبرياء للخطر، أو عرقلة ​حرية الملاحة والتجارة ⁠بأي شكل من الأشكال».