قائد القيادة المركزية الأمريكية: تهديد إيران لجيرانها تراجع بشدة

قال الأميرال براد كوبر رئيس ‌القيادة ​المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح الولايات المتحدة انخفضت بشكل كبير بسبب القصف الأمريكي، وإن قطاع الدفاع في طهران ⁠تراجع 90 بالمئة.

وسعى كوبر إلى تسليط الضوء على النجاحات التكتيكية للحملة العسكرية ضد إيران التي أشرف ‌عليها، وقال إن الحرب قلصت بشكل كبير الخطر الذي تشكله إيران على منطقة ‌الشرق الأوسط ككل.

ورفض كوبر التعليق ‌مباشرة على تقارير لرويترز ووكالات ‌أنباء أخرى، تفيد بأن ‌إيران التي خزنت أسلحة في منشآت تحت الأرض، ​احتفظت بقدرات كبيرة ‌في ​مجال الصواريخ والطائرات المسيرة. ⁠واستشهدت تلك التقارير بمصادر مخابراتية أمريكية.

وقال كوبر أمام لجنة في مجلس الشيوخ ​الأمريكي: "تراجع ⁠التهديد الإيراني ⁠على نحو ملحوظ، ولم تعد تشكل تهديداً للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة ⁠التي كانت قادرة عليها من قبل في مختلف المجالات. تراجعت قدرتها بشدة".

وأضاف أن إيران لم تعد قادرة على نقل الأسلحة والموارد الأخرى إلى حلفائها ‌الرئيسيين في المنطقة "حزب الله" في لبنان ​و"الحوثيين" في اليمن وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال: "تم قطع مسارات وأساليب النقل تلك".

