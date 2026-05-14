خزينة بغداد فارغة.. العراق يطرق أبواب صندوق النقد في ظل تداعيات إغلاق إيران للمضيق

واشنطن ​14 مايو أَيار (رويترز) - قال ‌مصدر ​مقرب من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة ⁠مالية في أعقاب حرب إيران.

وأضاف المصدر أن المحادثات ‌الأولية جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق ‌النقد الدولي والبنك الدولي في ‌واشنطن، وأن المناقشات مستمرة ‌حول حجم ‌التمويل الذي يريده العراق وكيفية ​هيكلة أي قرض.

وتضرر العراق بشدة من جراء ⁠الحرب، إذ توقفت معظم صادراته النفطية، التي تمثل تقريبا جميع إيرادات الحكومة، بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي ‌كان يعبر من خلاله في ​السابق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.