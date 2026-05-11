غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع





شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، بلدات جرجوع والريحان وكفرفيلا في جنوب لبنان.

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية عصر اليوم، بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق الجبانة في بلدة الدوير في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي أيضا مدينة النبطية وبلدة كفر دونين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، ظهر اليوم، سيارةً في بلدة زبدين في جنوب لبنان، وأدت إلى استشهاد الجابي في بلدية زبدين يحيى علي قبيسي وحسين أحمد قبيسي ،عندما كانا يقومان بتوزيع ربطات خبز على الصامدين في البلدة.

ووجّه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم انذاراً عاجلاً إلى سكان تسع بلدات في جنوب لبنان، وبلدة قلايا في البقاع الغربي شرق لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن تلك البلدات مسافة 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.