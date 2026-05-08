ترامب: وقف إطلاق النار 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن وقف إطلاق نار ثلاثة أيام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اعتبار من التاسع وحتى 11 مايو .
وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما على حدة، إذ حملت موسكو وكييف إحداهما الأخرى مسؤولية خرق الهدنة.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن الهدنة ستشمل وقف جميع الأنشطة العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف أسير من كل بلد.
وأضاف "نأمل أن يكون هذا بداية نهاية حرب طويلة جدا ودموية وصعبة". وأشار إلى أن هناك تقدما مستمرا في المحادثات لإنهاء الصراع.