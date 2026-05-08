ترامب: وقف إطلاق النار 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا





أعلن الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب اليوم الجمعة عن وقف إطلاق نار ثلاثة أيام في الحرب ⁠بين روسيا وأوكرانيا اعتبار من التاسع وحتى 11 مايو ‌.

وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق ‌النار الذي أعلنته كل منهما ‌على حدة، ‌إذ حملت ‌موسكو وكييف إحداهما الأخرى مسؤولية ​خرق الهدنة.

وقال ‌ترامب ​في منشور ⁠على منصة تروث سوشال إن الهدنة ​ستشمل ⁠وقف جميع ⁠الأنشطة العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف ⁠أسير من كل بلد.

وأضاف "نأمل أن يكون هذا بداية نهاية حرب طويلة جدا ‌ودموية وصعبة". وأشار إلى أن ​هناك تقدما مستمرا في المحادثات لإنهاء الصراع.