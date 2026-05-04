استهداف ناقلة بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن سفينة أخرى تعرضت للهجوم في مضيق هرمز.

وأفادت ناقلة بتعرضها للقصف بـ "مقذوفات مجهولة" مساء الأحد في الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية، حسبما ذكر المركز على منصة إكس.

وأضاف المركز أن أفراد الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. وقبل ساعات قليلة فقط، قال المركز إن سفينة شحن في المضيق تعرضت لهجوم من قبل عدة قوارب صغيرة.

وكانت إيران قد حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من القيام بأي عمل في الممر المائي.

وقد وقعت هجمات متكررة على السفن في مضيق هرمز منذ بداية الحرب في إيران. وقبل الحرب، كانت الناقلات تنقل حوالي خمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم عبر الممر المائي.