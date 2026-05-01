لبنان:ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2618 قتيلاً و 8094 جريحاً





أعلن لبنان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي 2 مارس الماضي حتى الجمعة إلى 2618 قتيلاً و 8094 جريحاً، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وقال وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء حتى يوم الخميس "وصل إلى 119,623 ، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 31,322. كما بلغ عدد الأعمال العدائيّة 10,522 .

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

وأعلن ترامب مجددا في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.