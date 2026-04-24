الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات جنوب لبنان

ونفذ الجيش الإسرائيلي صباحا عمليتي نسف للمنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرين في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، على أطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. واستهدفت منزلاً في بلدة تولين في جنوب لبنان، أعقبها قصف مدفعي إسرائيلي استهدف لبلدة. كما أغار على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً غارةً على مرتفعات الريحان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس أنّه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي كان قد تم تطبيقه من منتصف 16أبريل، لمدة 3 أسابيع.

وجاء وقف إطلاق بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي ردا على هجمات شنها "حزب الله" على إسرائيل بعد هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت إيران في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.

ولكن لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار.