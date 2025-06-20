إيران وإسرائيل.. عمليات القصف تتصاعد بشدة وجهود دولية لوقف التصعيد

لليوم السابع على التوالي، تتواصل الحرب وتتصاعد بين إسرائيل وإيران، حيث هزت انفجارات ضخمة مناطق متعددة في إسرائيل، شمالاً ووسطاً وجنوباً، بعدما أطلقت إيران عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، فيما وصفت بأنها «أعنف ضربة» منذ بداية الحرب مستهدفة مقرات لقيادة الجيش والاستخبارات، مع تطور جديد تمثّل بإطلاق إيران صواريخ متعددة الرؤوس للمرة الأولى، واستهداف إسرائيل مفاعلات نووية في إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن نحو 20 طائرة نفَّذت سلسلة غارات في غرب إيران، استهدفت مواقع صواريخ أرض-أرض، وقوات إيرانية.

وأضاف الجيش أنه رصد أيضاً حركة لشاحنات تحمل صواريخ أرض-أرض، وضربها عند وصولها إلى منطقة كانت ستُطلَق منها.

على صعيد متصل، تستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران «خلال أيام»، حيث أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مساعديه مساء موافقته على خطط الهجوم على طهران، لكن احتمال توجيه ضربة أمريكية ضد إيران كشف عن انقسامات بين صفوف مؤيدي ترامب بالحث على عدم زج امريكا في حروب جديدة .

فيما وجهت إيران تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داعية إياها إلى عدم التدخل في التطورات الجارية.

يأتي كل ذلك وسط جهود تبذلها العديد من الدول الكبرى لوقف التصعيد بين البلدين.