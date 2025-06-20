ترامب يلوّح بالتدخل في الحرب خلال أسبوعين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه سيتخذ قراراً في شأن التدخل في ضرب إيران خلال أسبوعين، وهي نفس الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج القنبلة النووية، وفق واشنطن، التي حذرتها موسكو مجدداً من التدخل.

وقال ترامب في بيان تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدماً أو لا خلال الأسبوعين المقبلين».

وكان ترامب أبلغ كبار مساعديه في وقت سابق أمس، موافقته على خطط الهجوم على طهران، لكنه أبدى «شكوكاً» بشأن مدى فعالية القنبلة الخارقة للتحصينات في تدمير منشآت إيران النووية الأكثر تحصيناً.

وأفادت «بلومبرغ» بأن مسؤولين أمريكيين كباراً يستعدون لإمكانية توجيه ضربة لإيران. وقالت إن أشخاصاً مطلعين على الأمر، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن «الوضع لا يزال يتطوّر، ويمكن أن يتغير»، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات في الحرب.

تغيير التوجه

ووفق «بلومبرغ»، يُمثل انفتاح الرئيس على التدخل الأمريكي على الحرب، تراجعاً عن تصريحاته العلنية قبل أسبوع، عندما كان يحض على إجراء محادثات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن الاجتماع الثاني الذي عقده ترامب مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الموقف من المشاركة في الحرب على إيران قد انتهى من دون إصدار أي بيان.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم ضروري حقاً ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل سيحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي.

وأفاد موقع «أكسيوس» نقلاً عن مستشارين في الإدارة الأمريكية بأن ترامب يواصل تقييم جدوى شن ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل تساؤلات يطرحها على مساعديه بشأن مدى فعالية القنبلة الخارقة للتحصينات في تدمير منشآت إيران النووية الأكثر تحصيناً.

وأضاف مسؤول أمريكي: «نحن نستعد لتوجيه ضربة لإيران، لكننا غير مقتنعين بعد بأن تدخلنا ضروري. ونتمنى في الحقيقة ألا نكون ضروريين، لكن الرئيس لم يقتنع حتى الآن بأننا مطلوبون في هذه المرحلة».

وأفادت شبكة «ABC News»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ترامب أبلغ كبار مستشاريه بعد اجتماع في غرفة العمليات، بموافقته على خطط الهجوم على إيران التي عُرضت عليه، لكنه قال إنه ينتظر ليرى ما إذا كانت إيران مستعدة لمناقشة إنهاء برنامجها النووي.

كما نقلت شبكة «ABC News» عن مصدر استخباراتي رفيع ومسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قولهما إن ترامب وافق على خطط الهجوم، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً.

ووجهت إيران تحذيراً شديد اللهجة للولايات المتحدة، داعية إياها إلى عدم التدخل في الحرب، خاصة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي، مؤكدة أن طهران تحتفظ بكافة الخيارات العسكرية المتاحة.

وأضاف المسؤول الإيراني: «نحن لا نرحب بأي حرب، ولم نسعَ في يوم من الأيام إلى توسيع دائرة أي صراع»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة أمام القيادة الإيرانية، وأن صناع القرار العسكري في طهران على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تطورات.

في موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التدخل عسكرياً في القتال بين إسرائيل وإيران. وقال إن تدخل واشنطن قد يؤدي «لدوامة تصعيد» ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جبين بينغ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث يدعم الرئيس الصيني قيام بوتين بدور وساطة محتمل، وفق ما عرضت موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي بمدينة سان بطرسبورغ «نود أن نحذّر واشنطن خصوصاً من التدخل عسكرياً في الوضع، إذ سيكون خطوة خطرة للغاية ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها».